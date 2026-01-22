Supplenze 2025 26 | Gennaio 2026 parte il boom Il canale chiave sono gli Interpelli docentiit e la strategia vincente è scegliere bene le province

Se stai cercando una supplenza per l’anno scolastico 202526, è importante conoscere le novità in arrivo. A partire da gennaio 2026, il mercato delle supplenze subirà un cambiamento significativo, con un aumento delle opportunità. Il canale principale sarà rappresentato dagli Interpelli docenti.it, e la strategia vincente consiste nel scegliere con attenzione le province in cui presentare domanda. Comprendere queste dinamiche è fondamentale per pianificare al meglio la tua candidatura.

Supplenze 2025/26, Roma ha concluso le nomine da GPS: 15 i bollettini tra il 30 agosto e il 9 gennaioDopo 15 turni di nomina, effettuati tra il 30 agosto 2025 e il 9 gennaio 2026, l'Ufficio Scolastico di Roma conclude le nomine da GPS per l'anno scolastico 2025/26. orizzontescuola.it

Stipendio supplenze brevi, anche a gennaio pagamento dovrebbe essere regolareDopo la mega emissione dello scorso 15 dicembre, con cui il Ministero ha sanato le mensilità spettanti da settembre per le supplenze temporanee, i prossimi pagamenti dovrebbero essere regolari. orizzontescuola.it

Contratto firmato il 12 gennaio fino al 06 giugno. Lo stipendio sarà puntuale oppure rientro nelle supplenze brevi e quindi sarà pagato quando vogliono! facebook