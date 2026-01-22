Supermedia | distacchi invariati tra le forze politiche FdI resta primo al 30%

La Supermedia di oggi, basata su otto rilevazioni di sei diversi istituti, conferma i principali trend politici attuali. Le forze politiche mantengono i distacchi invariati rispetto alle settimane precedenti, con Fratelli d’Italia stabile al 30%. Questo aggiornamento fornisce un quadro aggiornato e affidabile della situazione politica, offrendo dati chiari e consolidati utili per analisi e approfondimenti.

AGI - La Supermedia di oggi (leggermente più "solida" rispetto a quella della scorsa settimana, essendo basata su ben 8 rilevazioni da 6 diversi istituti) mostra nuovamente le variazioni rispetto al dato di fine 2025. Ne risultano degli scostamenti simili, ma più "attenuati" rispetto a quelli già visti, con la consueta stabilità nei rapporti di forza che ben conosciamo. Supermedia Liste. FDI 30,0 (+0,4) PD 22,2 (+0,3) M5S 12,3 (-0,4) Forza Italia 8,6 (=) Lega 8,2 (-0,1) VerdiSinistra 6,4 (=) Azione 3,2 (-0,1) Italia Viva 2,3 (-0,1) +Europa 1,7 (+0,1) Noi Moderati 1,1 (=)* Supermedia Coalizioni 2022. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Supermedia: distacchi invariati tra le forze politiche, FdI resta primo al 30% Leggi anche: Supermedia AGI/ Youtrend: FdI resta sopra 30% nei sondaggi, il centrodestra al 49% Leggi anche: Supermedia AGI/ Youtrend: FdI resta sopra il 30% nei sondaggi, centrodestra al 49% Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Il 2025 del Partito Democratico: il partito di Schlein è calato nel corso di quest’anno, dal momento che nella Supermedia Youtrend/Agi del 16 gennaio aveva il 23,2% e in quella del 18 dicembre il 22,2%. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.