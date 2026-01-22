SuperEnalotto numeri combinazione vincente oggi 22 gennaio

Nell’estrazione di oggi, 22 gennaio, del SuperEnalotto non sono stati registrati né un 6 né un 5+1. Quattro vincitori hanno centrato il premio del 5, ottenendo una somma di 44. Maggiori dettagli sui numeri vincenti e le vincite saranno disponibili nelle prossime comunicazioni ufficiali.

(Adnkronos) – Nessun 6 né 5+1 all'estrazione di oggi, giovedì 22 gennaio, del SuperEnalotto. Sono stati in quattro a centrare il 5, incassando, invece, 44.708 a testa. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti 6 sale così a 109.800.000,00 euro. La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione.

