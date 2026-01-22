Sull’Italia sta per piombare un treno di perturbazioni Una dopo l’altra fino a fine mese

In Italia, un fronte di perturbazioni si avvicina, portando condizioni meteorologiche instabili fino alla fine del mese. Dopo il passaggio del ciclone Harry, che ha causato danni nel Sud, si prevede una temporanea pausa prima di un nuovo ciclo di piogge e maltempo nel prossimo fine settimana. È importante monitorare gli aggiornamenti meteo per affrontare con attenzione le prossime condizioni atmosferiche.

Roma, 22 gennaio 2026 - Dopo il ciclone Harry (che ha portato devastazione nel Sud Italia) è prevista una breve tregua, ma già nel fine settimana è atteso un nuovo treno di perturbazioni. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de ilMeteo.it, spiega che nelle prossime ore è previsto un "rapido miglioramento", con un "crollo dei venti e del moto ondoso". Per oggi si annuncia bel tempo, "salvo residui piovaschi al Sud e un aumento delle nubi altrove". Da venerdì 23 gennaio invece è in arrivo una nuova perturbazione, probabilmente la prima di una serie secondo Tedici. Tra venerdì sera e sabato mattina l'ingresso di aria fredda dal Nord Atlantico potrà portare neve fino a bassa quota al Nord Ovest. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Tregua brevissima dal maltempo: dopo il Ciclone Harry arriva un treno di perturbazioni atlanticheDopo il passaggio del ciclone Harry, accompagnato da venti intensi e forti precipitazioni, si apre una breve pausa dal maltempo.

