Sulla targa della Ferrari in Buen Camino la previsione sul botteghino record | il significato di cosa c'è scritto

La targa della Ferrari nel film Buen Camino, guidata da Checco Zalone, presenta una previsione sul botteghino record. Questa scelta non è casuale, ma cela un dettaglio nascosto, un vero e proprio easter egg che arricchisce il significato del cameo. Scopriamo insieme cosa c’è scritto e quale messaggio si cela dietro questa particolare targhetta, simbolo di un omaggio sottile e raffinato.

La targa della Ferrari fiammante con la quale Checco Zalone decide di fare "il percorso di Maranello, più comodo e più bello" nel film Buen Camino nasconde in realtà un easter egg. I numeri e le lettere che la compongono altro non sarebbero che una divertente previsione del risultato record al botteghino. La targa della Ferrari di Checco Zalone in "Buen Camino" non è casuale ma è un messaggio in codice ideato dal regista Gennaro Nunziante. La targa è infatti CZ71OQT: CZ vuol dire "Checco Zalone", 71 sta per "71 milioni di euro", e le lettere OQT significa

