La recente sentenza Davigo ha portato all’unanimità il verdetto di colpevolezza da parte di 25 magistrati. La vicenda riguarda presunte divulgazioni di verbali e documenti riservati, con Davigo accusato di aver condiviso informazioni con diversi soggetti, anche al di fuori del Consiglio superiore della magistratura. Resta da vedere se l’interessato deciderà di presentare un quarto ricorso, proseguendo così il contenzioso giudiziario.

Roma. “Davigo ha intenzionalmente divulgato a molteplici soggetti, più o meno intranei al Consiglio superiore ella magistratura, i contenuti di quei verbali e talora consegnando materialmente copia dei verbali così violando innanzitutto quei doveri di riserbo e di silenzio che, oltre al codice di procedura penale, gli erano specificamente imposti dal suo alto ruolo” di membro del Consiglio superiore della magistratura. Repetita iuvant, dicevano i latini. E in questo caso siamo alla quinta volta. Sono state infatti depositate le motivazioni della sentenza dell’Appello-bis che ha condannato l’ex magistrato Piercamillo Davigo a 1 anno e 3 mesi per rivelazione del segreto d’ufficio nella vicenda dei verbali dell’avvocato Piero Amara sulla fantomatica “loggia Ungheria”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Sulla sentenza Davigo 25 magistrati sono concordi: è colpevole. Farà il quarto ricorso?

