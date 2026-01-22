Dopo la vittoria in uno Slam, Sinner riconosce di dover migliorare nella gestione della palla corta di rovescio, sottolineando la necessità di lavorarci su. Nonostante il risultato positivo (6-1, 6-4, 6-2), il tennista evidenzia le aree di miglioramento, come la gestione della rete, e si affida agli allenamenti con Simone per affinare le proprie capacità. Un atteggiamento di impegno e consapevolezza, senza enfasi o eccessivi giudizi

“Sulla palla corta ho tanto da lavorare”. Pensate vincere 6-1, 6-4, 6-2 in uno Slam e trovare comunque dei difetti alla propria prestazione. Questo è Jannik Sinner, che dopo il successo contro Duckworth agli Australian Open ha analizzato il match nel corso dell’intervista in campo. Prima ha ammesso: “Oggi ho servito e ho risposto molto bene”, ma con l’ 86 % di punti con la prima e 18 ace non poteva dire altrimenti. Poi – scherzando e ridendo – ha criticato la sua palla corta di rovescio, colpo che ha usato diverse volte oggi nella sua fase “sperimentale” del match. “Sulla palla corta di rovescio dobbiamo lavorare ancora un po’ perché spesso non arrivo neanche alla rete “, ha dichiarato ridendo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sulla palla corta di rovescio devo lavorare, non arrivo manco alla rete. Mi allenerò con Simone, ha delle mani fantastiche”: Sinner scherza dopo la vittoria

