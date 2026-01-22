Sud e Isole devastate dal maltempo

Il maltempo causato dal ciclone Harry ha colpito duramente il Sud Italia, provocando danni significativi sulle coste di Sicilia, Calabria e Sardegna. Le forti raffiche di vento e le abbondanti piogge hanno causato allagamenti, danni strutturali e la distruzione di infrastrutture, in particolare nelle zone costiere. La situazione richiede interventi immediati per la gestione dell’emergenza e il ripristino delle aree colpite.

10.30 Il ciclone Harry lascia dietro di sé danni enormi al Sud Italia con forti venti in Sicilia, Calabria e Sardegna devastando soprattutto le zone costiere Sulla costa Ionica gli scenari sono devastanti: lungomari distrutti, muri di abitazioni abbattuti, negozi, case e scantinati allagati. Le mareggiate in diverse zone sono state definite le più violente da almeno 50 anni. Decine di persone hanno dovuto abbandonare le proprie case. Chiuse le scuole. E domani una nuova ondata di forti temporali soprattutto al Centro-Nord.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Maltempo Sud e Isole,si contano i danniIl maltempo che ha interessato il Sud e le Isole ha causato ingenti danni nelle regioni di Sardegna, Sicilia e Calabria, che hanno richiesto lo stato di emergenza.

Maltempo al Sud e sulle Isole: allerte meteo in vigoreLe condizioni meteorologiche nel Sud Italia e sulle Isole Maggiori sono attualmente caratterizzate da maltempo significativo, a causa di un sistema depressionario che attraversa il Mediterraneo centrale.

Argomenti discussi: Ciclone Harry, spiagge devastate in Calabria, Sicilia e Sardegna: conto salato per i balneari; Maltempo, Salvini segue gli effetti sulle infrastrutture: appelli urgenti per interventi straordinari; Maltempo, il governo dichiara lo stato d’emergenza da Nord a Sud. L’Unità di Crisi della Protezione civile è un bollettino da guerra.

Meteo – Ciclone Harry devasta il Sud: Locride e Costa Jonica sotto la furia del mareOnde alte, lungomari crollati e allagamenti al mattino sul litorale calabrese; allerta rossa ancora in vigore per Sicilia, Calabria e Sardegna. centrometeoitaliano.it

Tempesta Harry, Sud e isole in ginocchio: allerta rossa, evacuazioni e danni ingenti. Migliaia di interventi dei vigili del fuoco (VIDEO)In oltre 150 comuni è stata disposta la chiusura delle scuole, mentre il Centro-Nord affronta condizioni opposte, segnate dal gelo ITALIA - Il ciclone Harry c ... etrurianews.it

Le immagini che arrivano dalle coste di Sicilia, Calabria e Sardegna dopo il passaggio della Tempesta Harry sono drammatiche. Lungomari distrutti, infrastrutture devastate e attività in ginocchio ci ricordano la potenza di fenomeni che non possiamo controllar - facebook.com facebook