Sucic il gol all’Arsenal può rilanciarlo | i numeri sono dalla sua parte

Petar Sucic, protagonista nella recente sfida contro l’Arsenal, ha dimostrato un crescente rendimento che potrebbe favorire il suo rilancio. Le sue prestazioni convincenti e i numeri a suo favore evidenziano un talento in evoluzione, capace di attirare l’attenzione e di contribuire significativamente alla squadra. Un momento importante nella sua crescita professionale, che potrebbe segnare una svolta nella sua carriera.

Sucic. Petar Sucic è tornato a farsi notare nella prestazione convincente contro l’ Arsenal, dove è stato eletto miglior giocatore in campo dei nerazzurri. La Gazzetta dello Sport sottolinea come il giovane talento abbia segnato un gol spettacolare e fornito assist chiave, dimostrando di poter incidere anche nei match più importanti. Numeri e statistiche confermano il valore del croato: Sucic ha toccato 34 palloni dentro l’area avversaria in stagione, ha realizzato due big chance a partita e figura tra i primi per dribbling riusciti e passaggi chiave. In Serie A, nonostante abbia iniziato titolare solo dieci volte su diciannove incontri, ha già fornito 2 assist e 1 gol in 850 minuti complessivi, mostrando grande incisività e continuità nelle sue apparizioni.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Yildiz Juve, Aghemo analizza la crescita del 10 bianconero: «Può diventare un top player internazionale: i numeri sono dalla sua parte». Match speciale per il turco contro il Bologna, il motivoYildiz sta emergendo come uno dei talenti più promettenti della Juventus, con una crescita che lo sta portando a diventare un punto di riferimento.

