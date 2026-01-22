Su che canale vedere in tv Sinner-Duckworth oggi Australian Open 2026 | orario esatto e streaming

Per seguire il match tra Jannik Sinner e James Duckworth agli Australian Open 2026, scopri l’orario esatto e i canali disponibili in TV e streaming. Giovedì 22 gennaio, il confronto si svolgerà nel secondo turno del torneo. Consultando le informazioni ufficiali, potrai seguire l’evento in modo preciso e senza interruzioni.

Jannik Sinner tornerà in campo giovedì 22 gennaio per affrontare l’australiano James Duckworth nel secondo turno degli Australian Open 2026. Sul campo della Rod Laver Arena (non prima delle 09:00 italiane), l’azzurro vorrà dare un seguito alla propria avventura nella terra dei canguri visto l’obiettivo del terzo titolo consecutivo a Melbourne. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DUCKWORTH DALLE 9.00 Sinner viene da un esordio particolare. La partita contro il francese Hugo Gaston è durata decisamente poco per il ritiro del tennista transalpino, dopo aver perso il secondo set. Un match in cui Jannik ha lasciato intravedere la volontà di provare anche delle soluzioni diverse nel proprio tennis, allo scopo di sentirsi sempre più sicuro nelle esecuzioni di palle corte e di discese a rete. 🔗 Leggi su Oasport.it

Su che canale vedere in tv Sinner-Duckworth, Australian Open 2026: orario esatto e streamingPer seguire il match tra Jannik Sinner e James Duckworth agli Australian Open 2026, giovedì 22 gennaio, è importante conoscere l’orario preciso e le modalità di streaming.

