Domani, venerdì 23 gennaio, si disputerà il terzo turno del singolare femminile agli Australian Open 2026. Jasmine Paolini, settima testa di serie, affronterà la statunitense Iva Jovic. Ecco le informazioni su canale, orario, programma e streaming per seguire l’incontro.

Nel tabellone di singolare femminile degli Australian Open 2026 di tennis sarà tempo di terzo turno domani, venerdì 23 gennaio, quando Jasmine Paolini, accreditata della settima testa di serie, affronterà la statunitense Iva Jovic, numero 29 del seeding. Il match sarà il terzo del programma di giornata sulla John Cain Arena, che inizierà a partire dall’1.00 ora italiana, ma si giocherà in ogni caso non prima delle 7.00 ora italiana: in precedenza si disputeranno Mboko-Tauson e Paul-Davidovich Fokina. La diretta tv del match dell’azzurra agli Australian Open 2026 di tennis non sarà fruibile in chiaro, mentre la diretta streaming della partita sarà disponibile su Eurosport 1 o Eurosport 2 HD, discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels, infine la Diretta Live testuale dell’incontro dell’italiana sarà assicurata da OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Su che canale vedere in tv Paolini-Jovic, Australian Open 2026: orario, programma, streaming

Su che canale vedere in tv Paolini-Rybakina, Australian Open Opening Week 2026: orario, programma, streamingPer seguire in TV e streaming il match Paolini-Rybakina, Australian Open Opening Week 2026, è possibile consultare i canali ufficiali di Eurosport e Discovery+.

Dove vedere in tv Paolini-Jovic, Australian Open 2026: orario, programma, streamingEcco dove seguire in TV e streaming il match tra Jasmine Paolini e Iva Jovic, valido per il terzo turno degli Australian Open 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Copenaghen-Napoli, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming; Dove vedere il Napoli stasera in diretta streaming | DAZN News IT; Dove vedere Copenaghen-Napoli oggi in tv: due canali per la partita di Champions di stasera; Dove Vedere la Juventus Oggi: Streaming, TV e dal Vivo.

Su che canale vedere in tv Sinner-Duckworth oggi, Australian Open 2026: orario esatto e streamingJannik Sinner tornerà in campo giovedì 22 gennaio per affrontare l'australiano James Duckworth nel secondo turno degli Australian Open 2026. Sul campo ... oasport.it

Su che canale vedere in tv Sinner agli Australian Open 2026: obbligo di abbonamento, ma in caso di semifinale e finale…Per vedere Sinner agli Australian Open di tennis occorrerà fare un abbonamento a discovery+ (proprietaria dei canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD), o ... oasport.it

Questa sera, alle ore 21:15 su Catalan TV, canale 15 del digitale terrestre, se vi fa piacere, potrete vedere la mia intervista con il mitico Matteo Bruni https://www.facebook.com/share/v/1NKcTmn1BL/mibextid=wwXIfr - facebook.com facebook