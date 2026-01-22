Studio 74 giovedì 29 gennaio incontro con Dario Ballantini

Giovedì 29 gennaio, nello spazio contemporaneo Studio 74 della Galleria Fidanda, si terrà un incontro con Dario Ballantini in occasione del finissage della mostra “Il cosmo esistenziale”. L’appuntamento, a partire dalle 17, offre l’opportunità di approfondire il tema dell’esistenza attraverso l’arte e il confronto con l’artista. Un momento dedicato alla riflessione culturale nel contesto di un’esposizione che invita alla contemplazione.

Giovedì 29 gennaio, in occasione del finissage della mostra "Il cosmo esistenziale", allo Studio 74, nuovo spazio contemporaneao artistico della Galleria Fidanda, è previsto a partire dalle 17.30 l'incontro aperto al pubblico con Dario Ballantini. Un momento di dialogo diretto con l'artista, in.

"Il cosmo esistenziale", dal 12 dicembre la mostra di Dario Ballantini allo Studio 74Dal 12 dicembre, nello Studio 74, apre la mostra personale di Dario Ballantini intitolata

Dario Ballantini ricorda l’incontro con Valentino: chi è l’imitatore dello stilistaDario Ballantini, noto imitatore, attore e pittore italiano, ha condiviso un ricordo dedicato a Valentino Garavani, scomparso il 19 gennaio 2026.

