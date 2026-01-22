Studenti terranuovesi all’Istituto Geografico Militare di Firenze

Gli studenti dell’IC Giovanni XXIII di Terranuova Bracciolini hanno partecipato a una giornata di studio presso l’Istituto Geografico Militare di Firenze, un centro di rilievo nazionale nel settore della cartografia e delle scienze del territorio. L’esperienza ha offerto loro l’opportunità di approfondire conoscenze e metodologie legate alla rappresentazione e allo studio del territorio, contribuendo alla loro crescita educativa e culturale.

Arezzo, 22 gennaio 2026 – Giornata di studio e scoperta per gli studenti dell’IC Giovanni XXIII di Terranuova Bracciolini, protagonisti di una visita all’Istituto Geografico Militare di Firenze, uno dei poli più importanti a livello nazionale per la cartografia e le scienze del territorio. I ragazzi della classe II C, 22 alunni accompagnati dai docenti Agostino Caramante, Leonardo Menchiari e Lorenzo Puopolo, hanno raggiunto il capoluogo toscano in treno fino alla stazione di Santa Maria Novella, proseguendo poi a piedi verso la storica sede dell’IGM. Durante la visita gli studenti hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino le funzioni dell’Istituto Geografico Militare, che opera come organo cartografico dell’Esercito italiano e come ente cartografico dello Stato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Studenti terranuovesi all’Istituto Geografico Militare di Firenze Furti all’Istituto Agnoletti, Fondazione CR Firenze dona computer agli studentiLa Fondazione CR Firenze ha restituito speranza agli studenti dell’IIS Agnoletti di Sesto Fiorentino, donando nuovi computer dopo il furto subito. Leggi anche: Gli studenti dell'istituto tecnico agrario di Palmi sperimentano l'olivicoltura

