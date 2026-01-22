Studente suicida a Latina nel diario del ragazzo solitudine e rabbia

Un diario di un ragazzo di 14 anni di Latina rivela emozioni di solitudine e rabbia, portando a un'analisi approfondita da parte di una psicologa e grafologa forense. L’indagine ha evidenziato aspetti delicati della sua esperienza, mentre la scuola ha adottato una sospensione di tre giorni per la preside. Questo caso evidenzia l'importanza di prestare attenzione al benessere degli studenti e alle loro parole.

Uno stato d'animo turbato. Una profonda solitudine. È il quadro che starebbe emergendo dalla lettura del diario di Paolo Mendico, il 14enne che si è tolto la vita nel settembre scorso a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, a seguito di presunti episodi di bullismo nei suoi confronti ora oggetto di indagine. La fotografia la sta scattando la psicologa e grafologa forense Marisa Aloia, incaricata dalla famiglia Mendico. La specialista in passato si è occupata anche di altri casi di cronaca come il delitto di Novi Ligure e il massacro alla Columbine High School in Colorado, avvenuto nel 1999 e costato la vita a 12 studenti e una insegnante.

