Studente accoltellato | per Youssef bara e fiori bianchi

Il feretro di Abanoub Youssef, 18 anni, ucciso venerdì scorso alla Spezia da un compagno di scuola, è stato ricoperto di fiori bianchi. La scena riflette il dolore e la tristezza della comunità di fronte a questa perdita improvvisa. La vicenda ha suscitato grande attenzione, sottolineando l'importanza di affrontare temi legati alla sicurezza e alla prevenzione della violenza tra i giovani.

Il feretro di Abanoub Youssef, 18enne ucciso da un compagno di scuola venerdi' scorso alla Spezia, e' ricoperto di fiori bianchi. Cosi' come bianca e' la bara. I canti liturgici della chiesa copta della Spezia ha accolto il suo ingresso per le esequie, dopo un corteo che dall'obitorio ha portato la bara nella cattedrale. Al centro della navata e' stata posata la fotografia di 'Aba' con le ali bianche. Tanti gli studenti e i cittadini presenti, che hanno voluto cosi' dimostrare la vicinanza alla famiglia del ragazzo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Studente accoltellato: per Youssef bara e fiori bianchi Chi è lo studente accoltellato a morte a scuola: Youssef Abanoub, ucciso a 19 anni. “Delitto per gelosia”Youssef Abanoub, studente di 19 anni dell’istituto Domenico Chiodo-Einaudi a La Spezia, è stato vittima di un tragico episodio avvenuto in ambito scolastico. È morto Abanoub Youssef, il 18enne accoltellato in classe. Arrestato uno studente: l’aggressione in una scuola a La SpeziaÈ deceduto Abanoub Youssef, il giovane di 18 anni ferito durante un episodio di violenza in una scuola a La Spezia. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: La Spezia, studente ucciso a scuola. L’aggressore: Accoltellato per foto con ragazza; Studente accoltellato in classe dal compagno. L'aggressore ammette: Ucciso per delle foto; Accoltellato in classe da un compagno, muore uno studente di 18 anni; Studente Abanoub Youssef accoltellato a La Spezia, Zouhair Atif ha ucciso per una foto con la mia fidanzata. La Spezia, studente ucciso a scuola. L’aggressore: Accoltellato per foto con ragazzaLeggi su Sky TG24 l'articolo La Spezia, studente ucciso a scuola. L’aggressore: Accoltellato per foto con ragazza ... tg24.sky.it Studente accoltellato a La Spezia, confermata la custodia cautelare per l'aggressoreLeggi su Sky TG24 l'articolo Studente accoltellato a La Spezia, confermata la custodia cautelare per l'aggressore ... tg24.sky.it Dopo la recente tragedia del giovane studente accoltellato a morte da un compagno ci si interroga sulla questione educativa - facebook.com facebook Il direttore di @CaritaslaSpezia sullo studente accoltellato: "Con i servizi sociali di #laspezia ottimi rapporti, abbiamo ad esempio un servizio di strada in occasione della movida. Ma dobbiamo concentrarci sulle situazioni di difficoltà" x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.