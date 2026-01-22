Studente 14enne morto suicida nel diario accuse anche alla professoressa | preside sospesa per tre giorni

Una studentessa di 14 anni si è suicidata in provincia di Latina. Sul suo diario sono emerse accuse rivolte anche a una docente. La preside dell’istituto è stata sospesa per tre giorni mentre le autorità indagano sulle cause e sulle eventuali responsabilità. La vicenda solleva interrogativi sulla tutela del benessere degli studenti e sulla gestione dei rapporti scolastici.

Il suicidio di P. M., il 14enne che si è tolto la vita lo scorso 11 settembre a Santi Cosma e Damiano (Latina), nel giorno dell'inizio della scuola, continua a far discutere. La preside dell'Istituto Pacinotti di Fondi frequentata dal giovane è stata sospesa dal servizio per 3 giorni. Intanto, dai diari del 14enne, emergono accuse anche a una professoressa. Sospesa la preside della scuola La dirigente scolastica dell'Istituto Pacinotti di Fondi frequentata dal quattordicenne suicida ha ricevuto tre giorni di sospensione dal servizio al termine del procedimento avviato nei suoi confronti dopo il suicidio del giovane. Argomenti discussi: Studente 14enne suicida a Latina, nel diario del ragazzo solitudine e rabbia; In aumento i suicidi tra gli adolescenti: i social amplificano le vulnerabilità, famiglia e scuola devono trovare le risposte giuste; Il 20 gennaio si celebra la Giornata del rispetto. Paolo Mendico suicida a 14 anni, i tormenti nel diario segreto: «Anche la prof mi bullizza»Scriveva spesso sul suo diario Paolo Mendico, il 14enne morto suicida lo scorso 11 settembre a Santi Cosma e Damiano (Latina), nel giorno dell'inizio della scuola. La famiglia non ha ... Studente 14enne suicida a Latina, nel diario del ragazzo solitudine e rabbiaL'amarezza per il debito in matematica e non solo. L'esperta: grafia peggiorata già alle elementari. Parlava in terza persona ...

