striscia la notizia riparte con del piero ospite e il tapiro a fiorello

Striscia la notizia torna in tv in una nuova veste. Dopo aver abbandonato la fascia delle 20.30 affidata nelle mani di Gerry Scotti e Samira Lui con La Ruota della Fortuna, il programma di Antonio Ricci sbarca in prima serata in una veste completamente rinnovata. Saranno cinque puntate condotte da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ricche di varietà, satira e inchieste. Per l'occasione si moltiplicano le Veline che diventeranno sei: Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum. In studio ci sarà una band diretta dal maestro Demo Morselli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Striscia riparte col Tapiro d’Oro a FiorelloStriscia la Notizia torna in onda con una nuova stagione, presentando un palinsesto rinnovato e un team consolidato.

Il primo tapiro del nuovo Striscia la Notizia a Fiorello e le prime immagini di Maria De Filippi inviataNella prima puntata in prima serata di Striscia la Notizia, Fiorello riceve il suo 28esimo Tapiro d'oro, un riconoscimento che si aggiunge alla sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo.

Striscia la notizia riparte in prima serata: sei Veline, una band dal vivo e Maria De Filippi inviata d’eccezioneIl tg satirico di Antonio Ricci debutta il 22 gennaio in prime time con studio rinnovato, sei Veline, la band di Demo Morselli e ospiti come Del Piero e Bruzzone ... panorama.it

Striscia la Notizia ha (finalmente) una data di inizio: quando riparte, chi lo conduce e la grande novitàDopo mesi di indiscrezioni e dopo i drastici ascolti, il tg satirico torna con un’edizione speciale: nuova collocazione e una scommessa che divide Mediaset. libero.it

Nella puntata di Striscia la notizia in onda oggi in prima serata, vedremo Maria de Filippi, Tina Cipollari e Giovannino consegnare me "merdine" a chi parcheggia, senza diritto, nel posto dei disabili facebook

In attesa del ritorno di Striscia la notizia domani sera, alcuni estratti dell’incontro con la stampa con Antonio Ricci #Striscialanotizia #AntonioRicci x.com