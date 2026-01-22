Striscia la Notizia chi sono le sei veline | età carriera e curiosità

Su Striscia la Notizia, le sei Veline portano con sé esperienze diverse, da Miss Universo a programmi televisivi come Uomini e Donne, fino a partecipazioni a Sanremo e tour con artisti come Elodie. Ognuna di loro ha un percorso unico, contribuendo a rinnovare il programma con professionalità e freschezza. In questa introduzione si approfondiscono età, carriere e curiosità di queste figure, offrendo uno sguardo chiaro e accurato sul loro ruolo nel panorama televisivo.

Da Miss Universo a Uomini e Donne, fino a Sanremo e ai tour con Elodie: Striscia la Notizia cambia volto e debutta in prima serata con sei Veline tutte diverse. Questa sera Striscia la Notizia debutta ufficialmente in onda in prima serata su Canale 5, subito dopo La Ruota della Fortuna. Il celebre tg satirico ideato da Antonio Ricci riparte con una novità storica che promette di rinnovare uno dei simboli più iconici del programma: le Veline. Per la prima volta, infatti, il numero passa da due a sei. Un cambiamento che punta a valorizzare talento, personalità e percorsi diversi, unendo danza, spettacolo, moda e televisione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

