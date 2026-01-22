Stretching invernale | perché è più importante che in estate e come farlo

Durante l'inverno, i muscoli tendono a irrigidirsi più facilmente a causa delle basse temperature, aumentando il rischio di contratture e infortuni. Per mantenere la flessibilità e prevenire problemi muscolari, è fondamentale dedicare attenzione allo stretching in questa stagione. Scopri perché è più importante che in estate e come eseguirlo correttamente per proteggere il corpo durante i mesi più freddi.

