Stretching invernale | perché è più importante che in estate e come farlo

Durante l'inverno, i muscoli tendono a irrigidirsi più facilmente a causa delle basse temperature, aumentando il rischio di contratture e infortuni. Per mantenere la flessibilità e prevenire problemi muscolari, è fondamentale dedicare attenzione allo stretching in questa stagione. Scopri perché è più importante che in estate e come eseguirlo correttamente per proteggere il corpo durante i mesi più freddi.

Con l'arrivo dell'inverno, il corpo umano tende a mettere in atto una serie di meccanismi di difesa per contrastare il freddo. Si tratta di adattamenti fisiologici che aiutano a preservare il calore interno, a scapito però dell'efficienza motoria. Nella brutta stagione si cammina meno, si resta più ore seduti, si tende a usare di più l'auto e, quando ci si allena all'aperto, i muscoli impiegano più tempo per acclimatarsi. Il risultato è una sensazione di diffusa rigidità soprattutto a carico di collo, spalle, lombi e ginocchia, che a sua volta può aumentare il rischio di incappare in contratture e stiramenti.

Argomenti discussi: Le cinque mosse anti-infortuni per fare sport in sicurezza.

