Stracci – contro l’uomo medio con Vittorio Continelli a Lecce
Venerdì 23 gennaio a Lecce, Vittorio Continelli presenta “Stracci – contro l’uomo medio”. L’evento si svolge alle ore 20:45, con ingresso a contributo associativo. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 3474741759 o scrivere a [email protected]. Un appuntamento dedicato a riflettere sulle dinamiche dell’uomo moderno, in un contesto culturale e sobrio.
LECCE - Venerdì 23 gennaio (ore 20:45 ingresso con contributo associativo info 3474741759 - [email protected]) da Nasca il teatro in via Siracusa 28 a Lecce la stagione "Unica – Ancora un sogno" prosegue con Stracci - Contro l’uomo medio di Mowan Teatro con Vittorio Continelli.Il lavoro.🔗 Leggi su Lecceprima.it
