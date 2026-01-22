Storica debacle di Conte in Champions… e Napoli alle corde

La recente esclusione di Antonio Conte dalla Champions evidenzia le difficoltà incontrate dal tecnico e il momento complicato del Napoli in Europa. La sconfitta sottolinea le sfide della squadra e solleva interrogativi sul futuro e sulla stabilità del progetto sportivo. In un contesto di tensione crescente, analizzare gli sviluppi può aiutare a comprendere meglio la situazione attuale e le possibili strategie di riscatto.

2026-01-21 14:43:00 Il web è in trepidazione: Il rapporto di Antonio Conte con il Lega dei Campioni Sembra, a questo punto, assolutamente insormontabile. L’allenatore italiano, esperto di competizioni locali e che ha vinto scudetto o Premier League, non lavora in Europa. e il pareggio di ieri sera contro il Copenaghen (1-1, nonostante abbia giocato dal 35? in superiorità numerica) ne è stato un altro esempio. I dati, intanto, parlano chiaro: 17 vittorie, 16 pareggi e 16 sconfitte in 49 partite nonostante abbia allenato club della Juventus, Chelsea, Inter, Tottenham e Napoli. Solo con gli ‘Spurs’ non è stato campione del campionato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Conte rivede Mou. Benfica alle corde, il Napoli ci credeNel calcio di oggi, le dinamiche tra le grandi squadre sono cambiate, con un clima più disteso e di rispetto reciproco.

Napoli, c’è da capire quanto Conte tenga alla Champions. Il Napoli rischia di uscire (Gazzetta)Napoli si prepara ad affrontare una fase cruciale della stagione, con l’obiettivo di qualificarsi alla Champions League.

