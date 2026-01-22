La storia dei Giochi olimpici di Sapporo 1972 segna il primo evento invernale organizzato in Asia. Questa edizione è ricordata anche per i successi italiani, con le medaglie d’oro di Gustav Thoeni e degli atleti dello slittino, Paul Hildgartner e Walter Plaikner. Un momento importante sia per l’evoluzione dei Giochi sia per le imprese sportive italiane di quell’anno.

AGI - Sapporo 1972, i primi Giochi olimpici in Asia della storia, ma anche un'edizione memorabile per l'Italia grazie soprattutto agli ori di Gustav Thoeni e di Paul Hildgartner e Walter Plaikner nel doppio dello slittino. Sapporo alla Sessione del CIO di Roma del 1966 venne preferita con il doppio dei voti (32 a 16) alla canadese Banff. Per l'arrivo della fiamma olimpica in Oriente, i giapponesi investirono una fortuna sugli impianti e sulle strutture della capitale dell'isola di Hokkaido. L'imperatore Hirohito divenne il terzo dignitario ad aprire i Giochi olimpici due volte (la prima nell'estate del 1964), dopo Adolf Hitler nell'inverno e nell'estate del 1936, e Giovanni Gronchi nell'inverno del 1956 (Cortina) e nell'estate del 1960 (Roma). 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Storia dei Giochi, Thoeni firma Sapporo '72

A Sondrio puoi immergerti nella storia delle "Emozioni dei Giochi"A Sondrio, un viaggio nel passato e nelle emozioni dei giochi prende vita con un'esposizione unica, inaugurata in presenza di illustri rappresentanti istituzionali e culturali.

L’incontro con i big della montagna e la storia dei Giochi invernali. Il conto alla rovescia entra nel vivoL’attesa dei Giochi invernali si avvicina, con Monza protagonista di una serie di iniziative dedicate alla montagna e alla storia olimpica.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Milano Cortina, Thoeni: 'Dovrei essere tra gli ultimi tedofori, magari sciando'.

La storia dei Giochi InvernaliSono passati oltre cento anni dalla prima edizione dei Giochi olimpici invernali, che da appuntamento per un'elite di appassionati si sono trasformati in un imperdibile evento intercontinentale. ansa.it

Milano Cortina - 23: Thoeni 'dovrei essere tra gli ultimi tedofori, magari sciando'(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Mi ha chiamato il presidente del Coni e mi ha detto che dovrei essere uno degli ultimi tedofori, staremo a vedere. Lo ha detto Gustavo Thoeni a 'Un Giorno da Pecora', su Rai ... msn.com

Per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici e Paralimpici, la Fiamma brucerà contemporaneamente in due città: Milano e Cortina d’Ampezzo - facebook.com facebook