Stop forzato per Federica Pellegrini | lo sfogo furioso del marito

Federica Pellegrini ha annunciato l’annullamento dei suoi impegni, suscitando discussioni. Il marito Matteo Giunta ha espresso pubblicamente il suo malcontento, criticando le responsabilità dei genitori. Questa situazione evidenzia come anche figure di alto livello possano affrontare momenti di difficoltà e controversie, offrendo uno sguardo autentico sulla realtà che si cela dietro le luci del mondo dello sport.

Federica Pellegrini annulla tutti gli impegni. Il marito Matteo Giunta accusa: “Genitori irresponsabili” Quando una campionessa come Federica Pellegrini è costretta a fermarsi, c’è sempre una storia che merita di essere raccontata. La “Divina” ha dovuto annullare tutti i suoi impegni lavorativi. Il motivo? L’influenza della figlia Matilde, due anni appena compiuti. Ma la notizia ha fatto rumore per un altro motivo: lo sfogo, durissimo, del marito Matteo Giunta sui social. Un messaggio tagliente rivolto a quei genitori che, per necessità o disattenzione, mandano i figli malati all’asilo. Secondo lui, è proprio lì che la loro piccola ha contratto il virus. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

