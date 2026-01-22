Stipendio docenti e ATA | su NoiPA c’è il cedolino con gli arretrati Pagamento il 23 gennaio con la paga mensile

Sul portale NoiPA, docenti e personale ATA possono consultare l’ultima versione del cedolino, che include gli arretrati relativi al rinnovo del CCNL 2022-24. Il pagamento di tali arretrati è previsto per il 23 gennaio, contestualmente alla paga mensile. È importante verificare l’area riservata per eventuali aggiornamenti e dettagli sullo stipendio.

Nell’area riservata di NoiPA per docenti e ATA è visibile il cedolino con gli arretrati spettanti dal rinnovo del CCNL 2022-24. La data di esigibilità è il 23 gennaio. Domani dunque arriveranno i pagamenti con gli attesi arretrati. Il pagamento degli arretrati coincide con quello della rata mensile. Docenti e ATA a tempo indeterminato e determinato al 30 giugno o 31 agosto hanno potuto visualizzare il cedolino dello stipendio di gennaio 2026 già da alcuni giorni, con gli aumenti. Nel nuovo cedolino è possibile verificare il dettaglio degli arretrati. La data del pagamento era particolarmente attesa: l’unica certezza ad oggi era “entro gennaio“.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Argomenti discussi: Arretrati stipendi docenti e ATA visibili su NoiPA: in arrivo nuovo cedolino; Stipendi scuola NoiPA gennaio 2026, ecco a quanto ammontano gli arretrati; Stipendi docenti e ATA, nel cedolino di gennaio applicata la riduzione Irpef per redditi tra 28 e 50mila euro; Cedolino NoiPA febbraio 2026: arriva l'Una Tantum per docenti e ATA (importi e requisiti).

Stipendio febbraio 2026 docenti e ATA: ci sarà il conguaglio. A debito se taglio cuneo fiscale 2025 non spettavaLo stipendio della mensilità di febbraio per docenti e ATA con contratto a tempo indeterminato e determinato fino al 31 agosto o 30 giugno 206 è quello relativo al conguaglio fiscale. Una mensilità pa ... orizzontescuola.it

