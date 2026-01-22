Stese risse e un omicidio per vendita droga a rione Iacp | 19 arresti

A Rione Iacp, nel corso delle festività di Capodanno 2024, si sono registrati episodi di violenza legati alla criminalità legata alla droga. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di 19 persone coinvolte in scontri, risse e un omicidio. Questa situazione evidenzia le tensioni e le sfide legate alla gestione del territorio e alla lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti.

Tempo di lettura: 3 minuti Un sanguinoso conflitto per il controllo della vendita della droga sfociato in un omicidio il Capodanno del 2024, quindi in episodi di violenza e intimidazione, che portarono un gruppo a sostituirsi ad un altro. E’ quanto avvenuto nel rione Iacp di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), dove la Polizia di Stato ha effettuato un maxi-blitz con 120 agenti – poliziotti dei Commissariati della Questura di Caserta e del Reparto Prevenzione Crimine “Campania”, con il supporto del Reparto Volo di Napoli – che hanno smantellato la violenta organizzazione facente capo al 41enne Vincenzo Santone, condotto in carcere con altri 13 complici, tra cui la cui la compagna 23enne Giulia Buompane e i suoi stretti congiunti; tra gli arrestati anche tre giovanissimi che all’epoca dei fatti erano minori, ma che facevano parte a pieno titolo dell’associazione criminale, che movimentava parecchia droga, tra hashish, marijuana, cocaina, crack, chetamina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

