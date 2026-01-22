Norris e Piastri iniziano la stagione alla pari, segno della competitività del team. La McLaren ha investito con decisione nel progetto MCL40, puntando a mantenere alti standard in un contesto di regole rinnovate. Il team principal sottolinea l’ambizione e la preparazione dei piloti, elementi chiave per affrontare con determinazione questa nuova fase del campionato.

Il foglio è di nuovo bianco. Dopo una stagione di successi culminata con la vittoria del Mondiale Piloti e Costruttori 2025, la sfida di McLaren riparte, come quella di tutte le scuderie avversarie in Formula 1, completamente da zero. Ne è consapevole il team principal Andrea Stella, che nel corso del panel tecnico organizzato a Woking ha analizzato prospettive e approcci in vista del rivoluzionario campionato alle porte. Il cambio regolamentare alle porte rappresenta un cambio epocale per la F.1. Come ci arriva McLaren? “Stiamo per vivere una stagione senza precedenti. Siamo campioni del mondo in carica ma non ci poniamo come tali affrontando questa nuova sfida: partiamo tutti dai blocchi di partenza, in pratica da un foglio bianco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Stella: "Norris e Piastri partono alla pari. Alla McLaren abbiamo osato per restare al top"

Leggi anche: Stella: "McLaren, niente ordini di scuderia. In Qatar Piastri e Norris lotteranno per il titolo"

Leggi anche: F1, Jos Verstappen mette pressione alla McLaren: frecciata a Norris e Piastri

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: F1 2026. McLaren, Andrea Stella: Ambiziosi con la MCL40, nei tempi ma non subito in pista e su Norris e Piastri dice...; Mistero McLaren: la nuova F1 si vedrà solo ai test di Barcellona. Stella: Sfruttiamo fino all'ultimo minuto. Papaya rules confermate, ma ci sarà qualche modifica; La McLaren vuole semplificare le regole delle corse Norris-Piastri nel 2026; McLaren conferma: cambiate le regole d’ingaggio per aiutare Norris a lottare per il titolo piloti.

F1 2026. McLaren, Andrea Stella: Ambiziosi con la MCL40, nei tempi ma non subito in pista e su Norris e Piastri diceAndrea Stella apre il 2026 della McLaren: Siamo ambiziosi con la MCL40, nei tempi ma non saremo subito in pista. Il team principal rivela anche come gestirà il nuovo equilibrio tra Lando Norris e Os ... msn.com

McLaren, Andrea Stella conferma le papaya rules: Nessuna prima guida anche nel 2026. Ribadiamo i concetti di integrità, opportunità e sportivitàAndrea Stella, team principal di McLaren, ha ribadito che il team campione in carica non farà differenze nella gestione di Lando Norris e Oscar Piastri ... eurosport.it

Andrea Stella apre il 2026 della McLaren: “Siamo ambiziosi con la MCL40, nei tempi ma non saremo subito in pista”. Il team principal rivela anche come gestirà il nuovo equilibrio tra Lando Norris e Oscar Piastri nella stagione che segna il grande reset tecnico - facebook.com facebook