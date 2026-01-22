Stefano Sottile | Infortunio grave alla schiena forse colpa dello squat Nessuno come l’Italia nel salto in alto

Nell’ultima puntata di Sprint Zone su OA Sport, Stefano Sottile ha condiviso un aggiornamento sulla sua condizione dopo un grave infortunio alla schiena, forse causato da uno squat. L’atleta ha anche commentato le performance italiane nel salto in alto, sottolineando il livello raggiunto dal nostro paese in questa disciplina. Un’occasione per conoscere meglio le sfide e le prospettive di Sottile e dell’atletica italiana.

Stefano Sottile è stato l'ospite dell'ultima puntata di Sprint Zone, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il saltatore in alto piemontese, reduce da una stagione decisamente tribolata, si è raccontato a 360 gradi, toccando diversi argomenti. Il primo punto all'ordine del giorno, ovviamente, è stato il 2025 con tutte le sue difficoltà: "Sicuramente un anno stupendo per la nascita di mia figlia, ma a livello sportivo meno. Si può parlare di una stagione molto sfortunata. Dopo un esordio stagionale indoor a 2.31 con un buon salto anche a 2.36, sentivo che non ero a posto a livello di schiena. Dopotutto era da un po' di tempo che avevo fastidio, ma non avevo ancora fatto accertamenti.

