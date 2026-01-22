Stefano De Martino perché non ci sono foto del funerale del padre | il gesto dei fotografi che sorprende

Roberto Alessi di Novella 2000 ha chiarito perché non sono state pubblicate foto del funerale di Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino. I fotografi napoletani, presenti alla cerimonia, si sono astenuti dallo scattare immagini come gesto di rispetto nei confronti del conduttore, nonostante fossero presenti numerosi volti noti. La scelta ha suscitato sorpresa, evidenziando un atteggiamento di sobria considerazione in un momento delicato.

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha spiegato che i fotografi napoletani non si sono presentati al funerale del padre di Stefano De Martino, Enrico, in segno di rispetto nei confronti del conduttore di Affari tuoi, questo nonostante fossero presenti numerosi vip di primo piano. Quindi le immagini di Stefano che piange circolate in questi giorni – che lui stesso aveva pubblicato sui social – sono fake, realizzate con AI (e non ce ne voglia il direttore, ma si vede) Alessi ha spiegato che aveva pubblicato delle immagini viste su Instagram di Stefano in lacrime e ritenendole vere, le aveva condivise. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

Stefano De Martino, fissata la data del funerale del padre EnricoA Torre Annunziata si è svolto il funerale di Enrico De Martino, padre di Stefano.

Durante il funerale di Enrico De Martino a Torre del Greco, Stefano De Martino ha mostrato un gesto che ha attirato l'attenzione di tutti, senza esagerazioni o enfasi.

