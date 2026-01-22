Stefano De Martino l’indiscrezione su Belen Rodriguez al funerale del papà

Il 20 gennaio 2026, Torre Annunziata ha reso omaggio in silenzio a Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino, durante il suo funerale. La comunità si è stretta intorno alla famiglia in un momento di grande dolore, riflettendo sulla vita e il ricordo di una figura stimata.

Il 20 gennaio 2026 Torre Annunziata si è fermata. La città alle porte di Napoli ha accompagnato in silenzio e con profonda partecipazione l’ultimo saluto a Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino. Sulla collina di Sant’Alfonso, la chiesa di San Michele si è riempita fin dalle prime ore del mattino di familiari, amici e volti noti, tutti uniti da un’emozione composta e intensa. L’atmosfera era quella delle grandi occasioni segnate dal dolore, dove ogni gesto assume un peso particolare e ogni sguardo racconta una storia condivisa. Al centro di quel momento c’era Stefano De Martino. Visibilmente provato, ha accompagnato il feretro a spalla, sostenuto dall’affetto di chi gli era accanto.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Stefano De Martino in lacrime al funerale del papà Enrico: accanto a lui Belen e altri vipA Torre del Greco, il 21 gennaio, si è tenuto il funerale di Enrico De Martino, scomparso a 61 anni dopo una lunga malattia.

Stefano De Martino, Belen Rodriguez con Santiago ai funerali di papà EnricoDurante i funerali di Enrico, padre di Stefano De Martino e Belen Rodriguez, si è assistito a un momento di riavvicinamento tra i due.

Stefano De Martino al funerale del papà Enrico: Ora è libero, il gesto di BelénNella giornata di ieri si sono tenute le esequie del padre del conduttore, scomparso all’età di 61 anni dopo una lunga malattia: presente anche l’ex moglie ... libero.it

Stefano De Martino, l'ultimo addio al padre Enrico: oggi i funerali a Torre AnnunziataOggi a Torre Annunziata ci sarà l'ultimo saluto ad Enrico De Martino, ex ballerino e papà di Stefano, scomparso ieri all'età di 61 anni. libero.it

Anche Belén Rodriguez è arrivata a Napoli, per partecipare ai funerali di Enrico, padre di Stefano D Martino. Con lei anche il figlio Santiago, primo nipote del 61enne. La showgirl è apparsa “sopraffatta dalle lacrime”. - facebook.com facebook