Steal – La rapina è il racconto di un sistema finanziario che divora chi lo alimenta

La serie: Steal – La rapina, 2026. Creata da: Sam Miller, Hettie MacDonald. Cast: Sophie Turner, Jacob Fortune-Lloyd, Archie Madekwe, Andrew Howard. Genere: Thriller. Durata: 1 ora e 41 minuti. Dove l’abbiamo vista: su Prime Video. Trama: Una rapina ad altissimo livello colpisce una società di gestione pensionistica londinese, costringendo alcuni dipendenti a svuotare miliardi sotto minaccia armata. Da lì parte un’indagine che svela legami, ambiguità e responsabilità molto più estese. A chi è consigliato? A chi ama i thriller finanziari e le serie heist, ma cerca anche personaggi fragili e morali ambigue. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

"Steal - La rapina" è la nuova serie originale di Prime Video, che esplora come una giornata apparentemente ordinaria in ufficio possa trasformarsi in un evento inatteso.

«Steal – La Rapina» è una miniserie composta da sei episodi che esplora il delicato confine tra furto e giustizia.

