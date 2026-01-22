Stato di emergenza Cafeo | Presto sostegno all' agricoltura in ginocchio

Lo stato di emergenza dichiarato a causa del ciclone Harry in Sicilia evidenzia i danni sostanziali causati dall’evento, con impatti visibili su infrastrutture e agricoltura. Oltre alle criticità più evidenti, sono da valutare gli effetti a lungo termine sul settore agricolo dell’isola, fondamentale per l’economia locale. È urgente intervenire per sostenere gli agricoltori e ripristinare le attività colpite da questa calamità.

"La devastazione lasciata dal ciclone Harry in Sicilia è sotto gli occhi di tutti, ma oltre ai danni immediatamente visibili, come quelli alle infrastrutture costiere, ci sono quelli altrettanto gravi ma ancora da verificare al settore agricolo dell'Isola, per i quali è necessario un intervento. La stima provvisoria è di mezzo miliardo di danni. Verrà chiesto lo stato di emergenza. Sopralluogo del ministro della Protezione civile Musumeci

