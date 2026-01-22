Startlist superG Kitzbuehel 2026 | orario tv streaming pettorali degli italiani

Domani, venerdì 23 gennaio, a Kitzbuehel si svolge il superG maschile della Coppa del Mondo 2025-2026. La gara inizia alle ore 11 e sarà trasmessa in diretta su diverse piattaforme, con i pettorali degli italiani disponibili per conoscere i favoriti. Ecco le informazioni principali su orari, tv, streaming e i dettagli degli atleti italiani in gara.

Domani, venerdì 23 gennaio, a Kitzbuehel (Austria), si apriranno le gare della tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: in programma il superG maschile, che scatterà alle ore 11.30. Saranno al cancelletto di partenza 63 atleti in rappresentanza di 16 Paesi. Saranno nel complesso 9 gli italiani al via del superG di Kitzbuehel: Guglielmo Bosca partirà col 2, Dominik Paris col 6, Giovanni Franzoni col 7, Mattia Casse col 19, Christof Innerhofer col 24, Marco Abbruzzese col 40, Benjamin Jacques Alliod col 46, Florian Schieder col 49 e Max Perathoner col 54. Per il superG maschile di Kitzbuehel (Austria) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Startlist superG Kitzbuehel 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani Startlist prima prova discesa Kitzbuehel 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italianiDomani, martedì 20 gennaio, a Kitzbuehel si svolge la prima prova ufficiale della discesa libera maschile, parte della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Startlist seconda prova discesa Kitzbuehel 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italianiLa seconda prova cronometrata della discesa libera di Kitzbuehel, valida per la Coppa del Mondo 2026, si svolgerà mercoledì 21 gennaio alle 11. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Startlist superG Tarvisio 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane; Startlist superG Wengen 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari superG Wengen e prova discesa Tarvisio, startlist, streaming; LIVE Sci alpino, SuperG Wengen 2026 in DIRETTA: Giovanni Franzoni doma la Lauberhorn e festeggia la prima vittoria!. Startlist superG Kitzbuehel 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italianiDomani, venerdì 23 gennaio, a Kitzbuehel (Austria), si apriranno le gare della tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: in programma il superG ... oasport.it Il punto di Franzoni, Paris e Schieder la vigilia del SuperG KitzbuehelEcco le parole di alcuni azzurri a poche ore dal via del superG di Kitzbuehel, in programma venerdì 23 gennaio alle ore 11:30 ... discoveryalps.it La startlist della seconda e ultima prova in quel di Kitzbuehel (mercoledì, ore 11.30): Giovanni, ancora il più veloce questa mattina sulla pista-mito, primo dei nove azzurri al cancelletto. Si spingerà a tutta visto che il meteo sarà buonissimo e giovedì ci sarà ripo - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.