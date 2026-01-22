Jake Lloyd, noto per aver interpretato Anakin Skywalker in

L'attore, oggi 36 anni, è comparso in una foto con il collega del franchise, in una sua rara uscita pubblica dopo i problemi di salute mentale. Il protagonista del primo film della trilogia prequel di Star Wars, Jake Lloyd, è stato immortalato in un selfie pubblicato su Instagram dal collega del franchise Daniel Logan, a poco più di un anno dal suo ultimo aggiornamento sulla propria salute mentale dopo la diagnosi di schizofrenia. Logan ha condiviso sul proprio account una foto seduto al tavolo esterno di un ristorante insieme a Jake Lloyd nella giornata di domenica, con la seguente scritta come didascalia del post: "Ho appena passato la giornata con mio fratello". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Star Wars, Jake Lloyd riappare in pubblico con Daniel Logan: la reunion di Anakin Skywalker e Boba Fett

Star Wars' Jake Lloyd makes rare public appearance — fans say he's unrecognizableStar Wars fans were treated to a heartwarming surprise this week involving a former child star. Jake Lloyd, who famously played the young Anakin Skywalker, made a very rare appearance on social media. msn.com

