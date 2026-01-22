Star Trek William Shatner ironico sulle critiche a Starfleet Academy | Non curano ancora l’ipermetropia?

William Shatner, protagonista storico di Star Trek, ha commentato con un tono ironico le recenti critiche alla nuova serie di Starfleet Academy, disponibile su Paramount+. Rispondendo alle rimostranze dei fan, l’attore ha scherzato sulla percezione di alcune lacune nella rappresentazione della formazione stellare, chiedendosi se “non curino ancora l’ipermetropia”. La sua posizione riflette un atteggiamento di distacco e un invito a mantenere la passione per il franchise.

La star del franchise ha rispedito al mittente le rimostranze nei confronti della nuova serie televisiva disponibile su Paramount+. Star Trek: Starfleet Academy, l'ultima serie televisiva del longevo franchise fantascientifico, è finita nel mirito della critica di Stephen Miller e di diversi commentatori notoriamente schierati a destra, suscitando la reazione sarcastica di William Shatner. Starfleet Academy ha debuttato settimana scorsa e come accade spesso per i moderni progetti di Star Trek, il pubblico si è diviso anche in questo caso per quanto riguarda i giudizi. Tuttavia, i critici le hanno assegnato sinora una percentuale dell'87% su Rotten Tomatoes. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

