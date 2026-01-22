Standard Liegi-KAA Gent venerdì 23 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il 23 gennaio 2026 alle ore 20:45 si svolge la partita tra Standard Liegi e KAA Gent, valida per il turno 22 della Jupiler League belga. In questa occasione, verranno ufficializzate le formazioni, analizzate le quote e presentati i pronostici, offrendo un quadro completo per gli appassionati e gli scommettitori interessati a questa sfida.

Parte il turno numero 22 di Jupiler League belga con lo Standard Liegi di Euvrard impegnato in casa contro il KAA Gent. I rouches vengono da 3 KO nelle ultime 4 partite, due dei quali in casa contro la sorpresa Sint-Truiden e Leuven. Anche a Charleroi non c'è stata storia con le zebre a fare la partita e a portare a casa la vittoria con il.

