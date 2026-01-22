Standard Liegi-KAA Gent venerdì 23 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Il match tra Standard Liegi e KAA Gent, valido per la 22ª giornata di Jupiler League, si disputerà venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 20:45. Di seguito, le formazioni, le quote e i pronostici aggiornati per un confronto che promette equilibrio e interesse nel campionato belga.

Parte il turno numero 22 di Jupiler League belga con lo Standard Liegi di Euvrard impegnato in casa contro il KAA Gent. I rouches vengono da 3 KO nelle ultime 4 partite, due dei quali in casa contro la sorpresa Sint-Truiden e Leuven. Anche a Charleroi non c'è stata storia con le zebre a fare la partita e a portare a casa la vittoria con il.

