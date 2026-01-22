Stalking assolti il sindaco Enzo Guida e la compagna Erika Alma | Mi sono tolto un peso

Il sindaco di Cesa, Enzo Guida, e la sua compagna Erika Alma sono stati assolti con formula piena dalle accuse di stalking, simulazione di reato e danneggiamento. La decisione della magistratura restituisce loro la serenità, dopo un procedimento che li ha visti coinvolti. La sentenza rappresenta un chiarimento importante, confermando l’assenza di responsabilità nei confronti delle imputazioni iniziali.

Assolto con formula piena il sindaco di Cesa Enzo Guida, accusato di stalking, simulazione di reato e danneggiamento. Il verdetto è stato pronunciato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 21 gennaio 2026, dal giudice monocratico di Napoli Nord. Assolta anche Erika Alma, compagna del primo cittadino.🔗 Leggi su Casertanews.it

Cesa. Vicenda giudiziaria Guida, interviene l'ex moglie:Per tutelare me e i miei figli ritengo necessario chiarire che la mia vicenda familiare ha dato luogo a due distinti procedimenti penali

CESA - Maltrattamenti in famiglia, simulazione di reato, danneggiamento e stalking: assolti il sindaco Enzo Guida e la compagna Erika Alma19:03:52 CESA. Il Tribunale di Napoli Nord assolve con formula piena il sindaco Enzo Guida e la compagna Erika Maria Alma dalle accuse di maltrattamenti in famiglia, simulazione di reato, danneggiamen ... casertafocus.net

