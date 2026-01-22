Sta succedendo uno schifo Una mamma denuncia molestie alla figlia sul bus
Una madre ha denunciato un episodio di molestia subito dalla figlia su un autobus. La donna ha condiviso il suo racconto sperando che l’accaduto venga evidenziato, sottolineando l’importanza di sensibilizzare e prevenire comportamenti inappropriati sui mezzi pubblici. È fondamentale affrontare queste situazioni con serietà, promuovendo un ambiente più sicuro per tutti.
«Buona sera, spero che pubblichiate il post perché è veramente uno schifo quello che sta succedendo». È l'appello di una madre apparso in Facebook, due giorni fa, dove nel gruppo pubblico “Sei di Mestre se”, una donna ha voluto mettere tutti sull'attenti per via di quello che è successo alla.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
