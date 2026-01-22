Sta succedendo uno schifo Una mamma denuncia molestie alla figlia sul bus

Una madre ha denunciato un episodio di molestia subito dalla figlia su un autobus. La donna ha condiviso il suo racconto sperando che l’accaduto venga evidenziato, sottolineando l’importanza di sensibilizzare e prevenire comportamenti inappropriati sui mezzi pubblici. È fondamentale affrontare queste situazioni con serietà, promuovendo un ambiente più sicuro per tutti.

