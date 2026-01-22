Spostare più a valle i reflui della concia e della chimica non significa sanare il Fratta Gorzone

Il presidente della regione Veneto, Alberto Stefani, ha annunciato uno stanziamento di dieci milioni di euro per estendere il collettore dei reflui industriali a Cologna Veneta. Tuttavia, questa misura non risolve completamente le problematiche ambientali legate alle attività della concia e della chimica nella zona del Fratta Gorzone. È importante considerare interventi più ampi e strutturali per affrontare efficacemente le cause e le conseguenze dell'inquinamento.

Il presidente della giunta regionale del Veneto Alberto Stefani del Carroccio è convinto che lo stanziamento da dieci milioni di euro approvato dal suo esecutivo per allungare di alcuni kilometri il maxi collettore che oggi a Cologna Veneta nel Veronese raccoglie i reflui del distretto della.🔗 Leggi su Veronasera.it «Spostare più a valle i reflui della concia e della chimica non significa sanare il Fratta Gorzone»Lo spostamento dei reflui della concia e della chimica più a valle non risolve i problemi ambientali del Fratta Gorzone. Ricerca: Casnati presidente della Divisione chimica organica società chimica italianaAlessandro Casnati, docente di Chimica organica all’Università di Parma, è stato recentemente eletto presidente della Divisione di chimica organica della Società Chimica Italiana per il triennio 2026–2028. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Spostare più a valle i reflui della concia e della chimica non significa sanare il Fratta Gorzone; Prolungamento del collettore ARICA a Cologna Veneta, Legambiente: Spostare i reflui non significa risolvere l’inquinamento; Legambiente Veneto su Fratta Gorzone: Così si sposta il problema più a valle, non si risolve. «Spostare più a valle i reflui della concia e della chimica non significa sanare il Fratta Gorzone»Mentre il presidente della giunta regionale veneta annuncia uno stanziamento per prolungare il collettore che convoglia le acque dei depuratori dell'Ovest vicentino, salgono le proteste di chi giudica ... padovaoggi.it L'intervento, del costo complessivo di oltre 20 milioni di euro, permetterà di spostare lo scarico dei reflui del distretto conciario vicentino a valle dell’abitato di Cologna Veneta, migliorando la qualità delle acque - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.