Sport in tv oggi giovedì 22 gennaio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, giovedì 22 gennaio, vi proponiamo la guida aggiornata agli eventi sportivi in programma, con orari e modalità di visione. Su OA Sport trovate tutte le informazioni necessarie per seguire le competizioni in tv e streaming, garantendo un aggiornamento completo e affidabile su quanto accade nel mondo dello sport.
Oggi, giovedì 22 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Australian Open al centro della scena con il secondo turno del singolare maschile e femminile, nonché il primo round del doppio a tenere banco. Tanta Italia nelle prime ore del mattino italiano. Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Francesco Maestrelli e Jannik Sinner saranno protagonisti, oltre a Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel tabellone riservato alle coppie. 🔗 Leggi su Oasport.it
