Sport in tv oggi giovedì 22 gennaio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 22 gennaio, vi proponiamo la guida aggiornata agli eventi sportivi in programma, con orari e modalità di visione. Su OA Sport trovate tutte le informazioni necessarie per seguire le competizioni in tv e streaming, garantendo un aggiornamento completo e affidabile su quanto accade nel mondo dello sport.

Oggi, giovedì 22 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Australian Open al centro della scena con il secondo turno del singolare maschile e femminile, nonché il primo round del doppio a tenere banco. Tanta Italia nelle prime ore del mattino italiano. Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Francesco Maestrelli e Jannik Sinner saranno protagonisti, oltre a Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel tabellone riservato alle coppie. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sport in tv oggi (giovedì 22 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingEcco la guida di OA Sport per giovedì 22 gennaio, dedicata agli eventi sportivi in programma.

Sport in tv oggi (giovedì 1° gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingEcco un’overview degli eventi sportivi in programma oggi, giovedì 1° gennaio 2026.

