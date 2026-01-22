Ecco la guida di OA Sport per giovedì 22 gennaio, dedicata agli eventi sportivi in programma. Troverete orari, dettagli e modalità di visione sia in televisione che in streaming, per seguire le competizioni di oggi senza difficoltà. Un supporto utile per chi desidera essere aggiornato su tutte le discipline e gli appuntamenti del giorno.

Oggi, giovedì 22 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Australian Open al centro della scena con il secondo turno del singolare maschile e femminile, nonché il primo round del doppio a tenere banco. Tanta Italia nelle prime ore del mattino italiano. Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Francesco Maestrelli e Jannik Sinner saranno protagonisti, oltre a Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel tabellone riservato alle coppie. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (giovedì 22 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Sport in tv oggi (giovedì 1° gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Sport in tv oggi (giovedì 8 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

