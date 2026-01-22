‘Splendida cornice’ su Raitre c' è anche lo psicoterapeuta Michele Mezzanotte

Giovedì 22 gennaio, su Raitre, sarà ospite lo psicoterapeuta Michele Mezzanotte di Chieti, nel programma ‘Splendida cornice’ condotto da Geppi Cucciari. La puntata offrirà spunti di riflessione su temi legati alla psiche e al benessere, in un contesto di confronto e approfondimento. Un’occasione per conoscere da vicino il lavoro e le idee di uno specialista nel campo della psicoterapia.

Il divulgatore teatino, autore di libri e pubblicazioni, noto sui social per i video di psicologia pubblicati sul suo canale YouTube.

