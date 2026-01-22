Spezia alla stretta finale per arrivare a Leone Il sogno è Nzola ai saluti ’Wis’ Nagy e Kouda

Lo Spezia si avvicina alla conclusione del mercato con l’obiettivo di rafforzare la rosa, in particolare con l’arrivo di Leone, già accordato con la società fino a giugno 2028. Sono inoltre in fase di definizione altri trasferimenti, tra cui Bonfanti e Skjellerup, mentre si lavora per cedere Nzola e salutare Wis, Nagy e Kouda. La società attende le ultime firme per completare il quadro delle operazioni in entrata e in uscita.

In attesa che si perfezionino i trasferimenti in riva al Golfo del difensore Bonfanti (i dirigenti di Pisa e Atalanta stanno trovando l’intesa, con lo Spezia tutto ok) e dell’attaccante Skjellerup (si attende l’arrivo di un bomber in casa Sassuolo per il via libera), ieri il ds Melissano è tornato alla carica con la Juve Stabia per il regista Leone, con il quale c’è già un accordo su tutta la linea con contratto pronto fino a giugno 2028 e ritocco dello stipendio comprensivo di bonus. Presentata al club campano un’offerta di circa 250mila euro, la metà della cifra richiesta dal ds delle Vespe Lovisa per la nota clausola rescissoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il mercato dello Spezia prosegue con nuovi ingressi e trattative in corso.

Nel confronto tra Sudtirol e Spezia, i padroni di casa si sono imposti con un risultato di 2-1.

