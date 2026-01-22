Spettacolo RUR – Rossum’s Universal Robots alla Sala Futura

Venerdì 23 gennaio 2026 alle 17.30, alla Sala Futura del Teatro Stabile di Catania, debutta lo spettacolo

"A testa alta", una serie modesta da far rabbrividire "Boris". Eppure magnetica Debutta venerdì 23 gennaio 2026 alle 17.30 alla Sala Futura del Teatro Stabile di Catania lo spettacolo R.U.R. - Rossum’s Universal Robots di Karel Capek, con traduzione e adattamento di Ottavio Cappellani e la regia di Cinzia Maccagnano. In scena Agostino Zumbo e (in ordine alfabetico), Evelyn Famà, Rita Fuoco Salonia, Marina La Placa, Franco Mirabella. La prima dello spettacolo, inizialmente prevista per giovedì 22 gennaio, è stata rinviata di un giorno a causa dell’allerta meteo che ha interessato Catania e che ha reso impossibile lo svolgimento delle prove nei giorni precedenti.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: Spettacolo 'Nozze pazze' alla Sala De Curtis

Universal Music nomina James Steven alla guida delle comunicazioniUniversal Music Group ha annunciato la nomina di James Steven come nuovo vicepresidente esecutivo e direttore delle comunicazioni.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Alla Sala Futura di Catania R.U.R. - Rossum’s Universal Robots; Teatro Stabile di Catania, debutta il 23 gennaio alla Sala Futura R.U.R.; Tra sviluppo ed etica, allo Stabile in scena un’opera antica che parla dei nostri giorni; Catania e dintorni, cosa fare nel fine settimana dal 23 al 25 gennaio?.

Debutta il 23 gennaio allo Stabile R.U.R. - Rossum’s Universal Robots di Karel ?apekIn scena una rilettura contemporanea che mescola tecnologia e materia teatrale per raccontare la ribellione dei robot e il dilemma del progresso ... lasicilia.it

https://www.primatv.tv/2026/01/20/al-teatro-stabile-di-catania-lo-spettacolo-r-u-r-rossums-universal-robots-di-karel-capek/ - facebook.com facebook