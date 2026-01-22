Spesa sanitaria ancora più peso sui cittadini | aumento a 186 miliardi

L’aumento della spesa sanitaria in Italia, ora a 186 miliardi di euro, rappresenta un incremento dei costi a carico dei cittadini. Tuttavia, questa crescita non garantisce necessariamente una maggiore stabilità del sistema o un miglioramento dei servizi sanitari. È importante analizzare come vengono allocati i fondi e quali sono le reali conseguenze per la qualità dell’assistenza offerta.

I conti della sanità italiana crescono, ma questo aumento non si traduce in maggiore stabilità o migliore assistenza. Lo spiega il report della Ragioneria generale dello Stato. Il finanziamento pubblico raggiunge i 139,4 miliardi, mentre la spesa privata sfiora i 46,4, per un totale di 186 miliardi. Il differenziale di crescita tra le due componenti accende un campanello d'allarme: la spesa delle famiglie cresce a un ritmo più sostenuto di quella pubblica. I motori della spesa. La crescita non è trainata da investimenti importanti, ma da voci di costo rigide e strutturali, difficili da comprimere nel breve periodo: personale (+4,6%), con gli oneri del rinnovo contrattuale 2022-2024 ancora in corso di definizione;

