Spareggio Champions i possibili incroci | l’Inter rischia il derby italiano

A una giornata dalla fine della fase a gironi della Champions League, gli incroci dei prossimi turni sono ancora da definire. L’Inter, tra le possibili avversarie, rischia di affrontare anche il derby italiano, a seconda degli esiti delle ultime partite. La situazione rimane fluida, con molte variabili ancora da chiarire e qualificazioni che potrebbero cambiare in base agli ultimi risultati.

A una giornata dal termine della fase campionato di Champions League, gli incastri restano numerosi e tutto è ancora teoricamente aperto. Ma guardando l’attuale classifica, il rischio di un incrocio tutto italiano già ai playoff non è affatto fantascienza, anzi: è uno scenario tutt’altro che marginale. Con 90 minuti ancora da disputare, l’Atalanta è l’unica squadra italiana che può ancora ambire alla qualificazione diretta tra le prime otto, anche se la differenza reti (+1) non offre grandi margini di sicurezza. I bergamaschi sono inseriti in un gruppo molto compatto di otto squadre ferme a quota 13 punti, subito davanti a Inter e Juventus, entrambe a 12 ma con una migliore differenza reti (+6 per i nerazzurri, +4 per i bianconeri).🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

