Sparatoria in strada a Milano | 23enne colpito al piede da un proiettile a Gratosoglio

Ieri sera, a Gratosoglio, Milano, si è verificata una sparatoria lungo via Saponaro. Un giovane di 23 anni è stato colpito al piede da un proiettile. L’accaduto si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza nella zona, ancora da chiarire le dinamiche dell’evento e le eventuali responsabilità. Le autorità stanno svolgendo le indagini per fare luce sull’accaduto.

La sparatoria si è verificata ieri sera lungo via Saponaro, a Gratosoglio, a Sud di Milano. Un 23enne sarebbe stato ferito a un piede da un colpo di arma da fuoco. Prima degli spari, ci sarebbe stata una violenta lite tra la vittima e alcuni uomini.🔗 Leggi su Fanpage.it Sparatoria a Milano, giovane raggiunto da un proiettile al piedeNella serata di mercoledì 21 gennaio, a Milano si è verificata una sparatoria che ha coinvolto un giovane di 23 anni, rimasto ferito al piede.

