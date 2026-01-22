Sparatoria a Milano giovane raggiunto da un proiettile al piede

Nella serata di mercoledì 21 gennaio, a Milano si è verificata una sparatoria che ha coinvolto un giovane di 23 anni, rimasto ferito al piede. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al trasporto del ferito in ospedale per le cure necessarie. L’episodio è attualmente sotto approfondimento dalle autorità per chiarire le cause e eventuali responsabilità.

Sparatoria a Milano nella sera di mercoledì 21 gennaio. Un ragazzo di 23 anni è rimasto ferito da un colpo d'arma da fuoco ed è stato trasportato in ospedale. Fortunatamente, sembrerebbe non essere in pericolo di vita.La sparatoria a MilanoL'allarme è scattato intorno alle 22.20 in via Saponaro.

