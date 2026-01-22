Spalletti e McKennie fanno godere | le reazioni social a Juve-Benfica

Le reazioni social hanno seguito con attenzione il match tra Juventus e Benfica, vinto dai bianconeri 2-0. La vittoria permette alla squadra di Spalletti di accedere ai playoff di Champions League, mantenendo vive le possibilità di qualificazione diretta agli ottavi nell’ultima giornata. Le prestazioni di Spalletti e McKennie sono state particolarmente apprezzate dai tifosi, che hanno commentato positivamente l’andamento della partita e le prospettive future.

La Juve batte 2-0 il Benfica di Mourinho e si assicura un posto ai playoff di Champions, con qualche speranza per la qualificazione diretta agli ottavi nell’ultima giornata. I gol di Khephren Thuram e Weston McKennie esaltano i tifosi bianconeri e non mancano gli elogi per Luciano Spalletti. Queste le reazioni social a Juve-Benfica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Pagelle Juve Benfica: Spalletti la cambia con Conceicao, McKennie certezza, è tornato il vero Thuram

La Juve soffre poi supera 2-0 il Pafos: McKennie e David fanno sorridere SpallettiLa Juventus conquista una vittoria importante contro il Pafos all'Allianz Stadium, chiudendo la sesta giornata di Champions League con un netto 2-0.

Juventus-Benfica 2-0: Khéphren Thuram e McKennie fanno gioire Spalletti e stendono Mourinho, la Vecchia Signora supera la League PhaseCHAMPIONS LEAGUE - La Juventus si qualifica alla seconda fase del torneo e centra la terza vittoria di fila in League Phase. La compagine di Spalletti batte il ... eurosport.it

Il botta e risposta con la giornalista di Spalletti in diretta: Lei come sta? È serena?Proseguendo con l'intervista, l'allenatore dei bianconeri afferma parlando di David: Sono soddisfatto, sa giocare, ma non ha quella ferocia. Le palle per lui sono tutte uguali, ha questa faccia da br ... corrieredellosport.it

La #Juve nel segno di #Thuram e #McKennie, ma soprattutto del suo condottiero Luciano #Spalletti. #JuveBenfica x.com

Solo panchina per #Conceicao. La formazione ufficiale scelta da Luciano #Spalletti per #JuveBenfica: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; McKennie, Miretti, Yildiz; David - facebook.com facebook