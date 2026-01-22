Dopo la vittoria per 2-0 contro il Benfica all’Allianz Stadium, Luciano Spalletti ha commentato l’esito della settima giornata di Champions League. Il tecnico ha sottolineato come il risultato sia stato frutto di una gestione attenta e di maturità, piuttosto che di prestazioni brillanti. La vittoria rappresenta un risultato importante per la Juventus in un match difficile, confermando la solidità della squadra in una fase cruciale della competizione.

Spalletti dopo Juve-Benfica: "Vittoria difficile, ma di grande valore"

Spalletti tifoso, litigio allo Stadium durante Juve Benfica: «Stai a casa la prossima volta!». E dopo il gol di Thuram…Durante la partita tra Juventus e Benfica allo Stadium, si è registrato un episodio di tensione tra tifosi, con Spalletti coinvolto in un confronto acceso.

Argomenti discussi: Juventus-Benfica, Spalletti: Non mi aspetto niente dal mercato. E sul rinnovo...; Spalletti litiga con un tifoso in tribuna: La prossima volta stai a casa. E dopo il gol...; Juventus-Benfica, Spalletti: È stata una partita equilibrata, a volte abbiamo fatto venire la tosse al pallone; Spalletti dalla gag con Thuram che fa ridere tutti al vino per Mourinho: Mi aspetto qualche furbata...

Juventus-Benfica, l'MVP Thuram: Spalletti ci trasmette tanta energia, dobbiamo andare lontanoKhéphren Thuram, centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di Prime Video dopo la vittoria per 2-0 nella sfida di Champions League. tuttomercatoweb.com

Juventus-Benfica 2-0: video, gol e highlightsThuram e McKennie confezionano una vittoria che, per la Juve, vale aritmeticamente un posto almeno ai playoff. Battuto il Benfica di Mourinho, che aveva iniziato meglio la partita. La gara artita camb ... sport.sky.it

#fblifestyle Dopo lo stop in campionato contro il Cagliari, #Spalletti riflette su qualche cambio in vista della gara di #ChampionsLeague contro il #Benfica. Possibile turno di riposo per #Koopmeiners e rientro in campo dal primo minuto di gioco per #Conceicao - facebook.com facebook

Retroscena #Spalletti Cos'ha detto alla squadra dopo il ko di #Cagliari x.com